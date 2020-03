Protezione Civile: altri 837 morti, il totale vittime è di 12.428

Roma, 31 mar. (askanews) - "Oggi il totale delle persone attualmente positive è di 77.635, con un incremento rispetto a ieri di 2.107. Di questi, 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati con sintomi, memntre la maggior parte 45.420 (il 59% del totale) sono in isolamento con sintomi o con isntomi lievi. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti", il che fa salire a 12.428 le vittime nel nostro Paese da inizio emergenza: lo ha comunicato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa di aggiornamento."Il totale dei guariti complessivamente è di 15.729, rispetto a ieri 1.109 in più", ha aggiunto ancora Borrelli.