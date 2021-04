Rezza: AstraZeneca è buon vaccino, i dati inglesi lo confermano

Roma, 7 apr. (askanews) - "Questo di AstraZeneca è un buon vaccino, i dati inglesi ce lo confermano: con una sola dose, hanno abbattuto la mortalità e la morbilità in maniera eccezionale. Contano purtroppo ancora poche decine di morti, da noi si contano purtroppo oltre 600 decessi nel paese, che è una cifra enorme".Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sulle valutazioni dell'Ema in relazione al vaccino AstraZeneca."Quando parliamo di alcune eventi avversi rari, potenzialmente legati al vaccino, dobbiamo ricordare che grazie a questo vaccino in Inghilterra la mortalità è stata abbattuta, mentre in Italia abbiamo ancora troppi decessi"."Dobbiamo assolutamente aumentare la nostra capacità di vaccinare - ha detto - Astrazeneca ha dimostrato un'efficacia compresa fra l'80 e il 100 per cento nel prevenire sia l'ospedalizzazione che la morte quindi un vaccino di efficacia sicuramente molto elevata nei confronti delle forme gravi di malattia".