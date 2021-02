Rezza: giù età contagiati. Scuole chiuse? Serve essere pragmatici

Milano, 26 feb. (askanews) - Serve uno sforzo di contenimento forte, soprattutto dove ci sono focolai o imperversano le varianti perché se si allentano le misure l'epidemia riparte. È la conclusione dell'Istituto superiore di Sanità dopo il monitoraggio dei dati sull'epidemia di Sars-Cov2 in Italia la scorsa settimana. L'Rt si avvicina all'1 e scende l'età mediana dei contagiati, ha spiegato il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza."Cominciamo a vedere focolai nelle scuole che potrebbero essere conseguenza di varianti che infettano di più bambini ma non danno sintomi gravi; nei bambini decorre in maniera blanda, però i bambini tendono a essere più infettati rispetto a quanto avveniva coi ceppi originari"E sulla necessità di eventuali chiusure:"Quando si parla di chiusure è doloroso, la didattica in presenza è la priorità se la situazione epidemiologica lo permette; laddove ci sono focolai è chiaro che una decisione dolorosa è da considerare, dobbiamo essere pragmatici". Registrata invece una diminuzione di casi sopra gli 80 anni, primi effetti della campagna di vaccinazione.