"Signor Sveglia Signor Sonno", il cartoon dei bimbi oncologici

Roma, 20 mag. (askanews) - Si può creare arte durante una grave malattia e in isolamento? Sì, come testimoniano i bambini del Reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, diretto dalla professoressa Giovanna Russo. Piccole mani che si immergono tra cartoncini colorati, tessuti e bottoni, rendendo prezioso ogni attimo di vita nonostante la malattia. Dalla loro fantasia è nato il cartone animato "Signor Sveglia Signor Sonno", tratto dall'omonima fiaba della scrittrice veneziana Carmela Cipriani.Un progetto di CineLAD, il laboratorio creativo realizzato dalla Onlus del Cure & Care in Oncologia Pediatrica grazie al sostegno economico della Fondazione Alta Mane Italia e Fondazione con il Sud. Orologi, letti, pecorelle e alberi, rappresentano solo alcuni dei collage realizzati con oggetti di recupero dai piccoli pazienti insieme a mamme e papà.Con la supervisione del regista Carlo Lo Giudice, dell'art director Salvatore Cultrera e della psicoterapeuta Karolina Maslak, i personaggi di Melamelandia hanno preso vita. Protagonisti due divertenti personaggi dai caratteri opposti. Signor Sveglia, perennemente munito del suo orologio infernale, ossessionato dallo scandire del tempo e Signor Sonno, sempre abbracciato al suo cuscino, un sognatore seriale. Litigano sempre e nella vita hanno due eccentriche compagne, interpretate da Dori Ghezzi e Marisa Laurito. Le dinamiche di questa storia, raccontate da Pif, riportano al presente, per far comprendere l'importanza di ogni istante, che va impiegato ricercando la bellezza.