Smantellato a Taranto market della droga nel Rione "Tamburi"

Taranto, 30 mag. (askanews) - La Polizia di Stato di Taranto ha arrestato 6 persone in esecuzione di altrettante misure cautelari personali con l'accusa di detenzione e vendita, in concorso, di sostanze stupefacenti. La base logistica era un piccolo circolo ricreativo nel Rione "Tamburi", grazie a un collaudato sistema di "staffette" affidato a spacciatori, sentinelle, custodi e corrieri in scooter.Le abitazioni degli arrestati, nei pressi del locale, fungevano da deposito degli stupefacenti, assicurando al circolo un rapido e costante rifornimento.