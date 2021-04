Speranza: AstraZeneca sicuro, salva la vita delle persone

Roma, 15 apr. (askanews) - "Sgombriamo il campo dagli equivoci. AstraZeneca come tutti gli altri vaccini messi in commercio in Europa è un vaccino efficace e sicuro, che salva la vita delle persone. Lo abbiamo visto nel Regno Unito; il successo della campagna vaccinale inglese si basa in larga parte sull'utilizzo di AstraZeneca in quantità finora non disponibili per le nazioni europee. Con AstraZeneca prosegue una dura discussione sui loro ritardi spesso inaccettabili che hanno gravemente decelerato le nostre campagne di vaccinazione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera."Dinanzi ai dubbi l'arma più efficace è la trasparenza. Su 32 milioni di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni sono stati registrati 86 eventi avversi e di questi 18 sono risultati fatali. Parliamo di un fenomeno doloroso perché ogni vita spezzata è una perdita grave ma numericamente molto ridotto. Non possiamo sottovalutare questi casi. Le modifiche nell'uso del vaccino dipendono appunto dal fatto che non li sottovalutiamo. La decisione di riservare AstraZeneca agli over 60 dipende dal fatto che le reazioni avverse nel 90% dei casi sono sotto quella classe di età; e perché secondo l'esperienza inglese, il vaccino AZ è particolarmente indicato nelle persone con un sistema immunitario in declino".