Summit Salute a Roma: così affronteremo le prossime pandemie

Milano, 21 mag. (askanews) - Come il Pianeta affronterà le prossime pandemie? È la domanda a cui hanno dato una risposta decine di esperti che hanno partecipato al Summit globale della Salute, organizzato dall'Italia insieme con l'Unione europea. Un lungo confronto da cui è nata la Dichiarazione di Roma, in cui vengono elencate le principali azioni da mettere in campo ora e in futuro in caso di pandemia: azioni concrete per non farsi più soprendere .Un lungo dibattito coordinato a Roma dal presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. I due leader insieme a Villa Pamphilii hanno gestito per quasi 5 ore tutto il summit, presentando man mano gli interventi in videoconferenza, in un clima amichevole: si chiamano per nome, "caro Mario", lo apostrofa la presidente von der Leyen che definisce questo summit una pietra miliare contro le pandemie."Io penso che la dichiarazione di Roma sia rivoluzionaria e storica perché per la prima volta in assoluto il G20, Usa e Cina, Ue e Russia, India e America Latina , tutti insieme si sono impegnati su principi basilari".Fra i punti fondamentali la cessione volontaria dei brevetti dei vaccini e il sostegno ai paesi più poveri per le vaccinazioni tramite Covax ma non solo.In sostanza, ha detto Draghi, "Questo è stato il primo passo, questo summit è stato molto importante per la forza e sincerità degli impegni, ma anche perché è stato caratterizzato da effettivi concreti impegni in termini di dosi e finanziamenti per distribuire i vaccini in paesi poveri, ma è un primo passo, il lavoro continuerà al G20 e altri consessi internazionali".