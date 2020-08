Tamponi Covid, le misure a Roma per alleviare i disagi

Roma, 18 ago. (askanews) - "Noi vogliamo cercare di sdoppiare i percorsi per separare le persone che hanno l'esigenza di rientro dai paesi a rischio da quelle che sono le esigenze programmate, da una parte per suddividere il lavoro, e poi per tutelare chi deve fare il tampone per le preospedalizzioni, tutte le persone che devono ricoverarsi, o le partorienti che non possono fare file prolungate". A parlare è Enrico Di Rosa, direttore servizio d'igiene e sanità pubblica della Asl Roma 1, intervistato al drive-in di Santa Maria della Pietà."Noi qui possiamo fare al giorno 5-600 tamponi col potenziamento, avendone fatti 400 in condizioni ordinarie", aggiunge. In generale, oltre alla situazione nel nosocomio a nord della capitale, Di Rossa osserva che "considerando che in tutta la regione Lazio ci sono 18 drive-in, con l'ampliamento delle fasce orarie di copertura e l'ampliamento del personale dovrebbero consentire di soddisfare la domanda. Certo se ci saranno afflussi ancora superiori a quelli dei giorni scorsi un po' di fila sarà inevitabile".