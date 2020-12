Telegram down, dopo Google si blocca anche l'app di messaggistica

Milano, 16 dic. (askanews) - Telegram down. A sole 24 ore da Google, si è bloccata anche l'app di messaggistica. All'improvviso non è stato più possibile inviare messaggi, per alcuni l'app rimaneva bloccata, per altri sono comparse tutte le chat vuote. Questo è il grafico di downdetector, sito a cui è possibile segnalare i malfunzionamenti di diversi servizi, che mostra il picco di segnalazioni per Telegram nel primo pomeriggio.Alle 14.30 ora italiana tramite l'account Twitter, l'app ha confermato diversi problemi per gli utenti soprattutto in Europa e in Medio Oriente. Dopo mezzora è tornata online l'Europa dell'Est e parte del Medio Oriente, dopo circa un'ora il servizio è stato ripristinato.