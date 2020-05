Traffico di droga e armi in mano ai clan: 25 arresti a Catania

Palermo, 4 mag. (askanews) - Vasta operazione antidroga tra Sicilia, Lazio, Campania e Calabria. La Guardia di finanza di Catania, supportata dai comandi provinciali di Roma, Napoli, Palermo e dal Gruppo Aeronavale di Messina, su delega della Procura etnea, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 25 persone (21 ristrette in carcere e 4 agli arresti domiciliari) indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish e "crack") aggravata dalla finalità di agevolare il clan mafioso "Santapaola-Ercolano" e dalla detenzione di armi.In corso anche il sequestro di un'attività imprenditoriale e 2 proprietà immobiliari. L'indagine del G.I.C.O. di Catania ha consentito di ricostruire l'attività di molteplici gruppi criminali organizzati (clan catanesi riforniti da formazioni criminali campane, albanesi, calabresi e laziali) attraverso l'arresto in flagranza di 6 "corrieri della droga" e il sequestro di oltre 4 kg di cocaina, 52 kg di marijuana e 25 kg di hashish.