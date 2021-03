Vaccini, Sileri: servono più dosi o dovremo ritardare la seconda

Roma, 9 mar. (askanews) - "Noi abbiamo due possibilità: ricevere più dosi chiedendole, o usare meglio quelle che abbiamo estendendone l'utilizzo o ad esempio ritardando la seconda dose, dove possibile, entro dei limiti scientifici accettabili. Già ritardare la seconda dose di una, due, tre settimane libera le dosi che sono nei frigoriferi e intanto si vaccinano più persone, soprattutto i nostri anziani e le persone fragili che già con una dose, in attesa di una seconda, sono ampiamente protetti dal virus". Lo ha detto a Sky TG24 Pierpaolo Sileri, Viceministro alla Salute, ospite di Timeline.Il viceministro ha aggiunto: "Sono state richieste delle norme più dure, similari a quelle che si sono osservate a Natale. E' chiaro che in tutti gli ambienti chiusi c'è del rischio. In questo momento abbiamo una variante che circola con più facilità e laddove circola di più è necessario un passo indietro, dove circola di meno come la Sardegna si può pensare di aprire qualcosa in più. Dobbiamo resistere così ancora 4, 6 settimane".