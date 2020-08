Verona sommersa dall'acqua, Zaia in sopralluogo: una devastazione

Roma, 24 ago. (askanews) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato a Verona in sopralluogo per constatare personalmente la situazione dei danni causati dal fortunale che ha colpito la città scaligera domenica 23 agosto. "È un'autentica tragedia, Verona ne esce devastata. Alcune parti della città sono in ginocchio, ho visto molte persone con lacrime agli occhi, avere un metro di acqua nei negozi e nelle case vuol dire devastazione"."Il comune raccoglierà la lista dei danni subiti, e poi presenteremo il conto al governo nazionale. Ho presentato la dichiarazione dello stato di calamità nazionale. Mi auguro che il governo faccia presto una decretazione d'urgenza al consiglio dei ministri".