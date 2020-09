Il 4 ottobre è la Giornata Adsi: aperte oltre 300 dimore storiche

Roma, 30 set. (askanews) - Domenica 4 ottobre 2020 torna la Giornata Nazionale Asdi, Associazione Dimore Storiche Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini, lungo tutta la penisola, apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.Una decima edizione speciale, non solo per le misure anti-Covid, ma anche per il riconoscimento della medaglia della Presidenza della Repubblica, il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco, e la collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e l'Associazione Nazionale Case della Memoria.Per Adsi le dimore storiche - un'unica rete che dà vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio, nel passato, come nel presente - hanno un ruolo fondamentale non solo sotto il profilo socio-culturale, ma anche economico. Queste splendide residenze d'epoca, infatti, sono spesso il principale elemento di attrazione nei confronti dei turisti italiani e stranieri per i piccoli borghi e non solo per le rinomate città d'arte.Secondo un recente studio di Fondazione Bruno Visentini, il 54% di questi immobili si trova in Comuni sotto i 20mila abitanti e, in particolare, nel 29% dei casi in borghi sotto i 5mila residenti.La Giornata Nazionale Adsi celebra inoltre tutte quelle figure professionali, dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri vetrai, che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le adornano.Numerose e varie le iniziative promosse il 4 ottobre dai proprietari sul territorio, da mostre a concerti e spettacoli teatrali. Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza, è ovviamente necessario prenotare la propria visita e portare con sé la mascherina.Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/visite_giornata_nazionale.php