Alfio Bardolla Training Group, focus su Digital Transformation

Roma, 26 nov. (askanews) - Digital transformation come risposta alla pandemia da Covid 19. Così, dopo aver posto in essere tutte le azioni a favore della tutela della salute dei dipendenti, e grazie anche ad una politica di contenimento dei costi e di salvaguardia del patrimonio aziendale, la Alfio Bardolla Training Group, Società leader in Italia nel digital financial & business training, ha colto ottimi risultati nel primo semestre. I corsi online hanno rappresentato circa il 37% del fatturato (rispetto al 5% del primo semestre 2019), con un'ottima ricaduta anche in termini di marginalità dell EBITDA, che è salita fino al 23%. Non solo: un recente report di Initial coverage di IR Top Consulting ha evidenziato l upside potenziale sull azione del 179%, grazie proprio al cambiamento dei mix di prodotto con l'aumento del peso dei corsi online.Alfio Bardolla, Presidente e CEO di Alfio Bardolla Training Group: "Il nostro business a marzo era completamente morto, noi facciamo corsi fisici con grandi eventi, il nostro core business è la formazione finanziaria. Ed abbiamo quindi dovuto accelerare un processo che era già in corso. Il nostro management ha risposto velocemente ed i piani che avevamo in pista hanno immediatamente i risultati che speravamo. Anche per l'allegerimento di costi che non abbiamo avuto ed all'aumento della prfittabilità avendo il corso online un margine di contribuzione più elevato. Questi fattori assieme ci hanno permesso di avere questo risultato ottimo per il momento".Già PMI Innovativa, con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, Alfio Bardolla Training Group ha supportato oltre 43.000 clienti sulle tematiche verticali in ambito Finance(trading su Forex, Commodities, Criptovalute e Opzioni), Real Estate(per investire correttamente nel settore immobiliare) e Business(per supportare gli imprenditori a riprogettare ed evolvere le proprie aziende). Oggi, forte dei risultati, punta forte sulla strategia internazionale. Ancora il presidente Bardolla: "Stiamo avviando delle strategie internazionali di grandi eventi online, la formazione non sarà più solo da palco. Infatti siamo riusciti a realizzare in maniera coinvolgere un primo corso sulle commodities con più di 700 partecipanti e il grado di interazione è stato molto elevato. Si tratta di un modello nuovo, totalmente diverso per fare formazione online. E il nostro obiettivo per il 2021 è quello di fare questi grandi eventi, con grandi speaker internazionali. Il prossimo 12 febbraio avremo un primo grande evento. Ci attendiamo grande partecipazione, clientela spagnola, sudamericana ma anche nordamericana parlante spagnolo".Nel futuro prossimo di Alfio Bardolla Training Group c'è inoltre l'individuazione di nuovi mercati che guardano a tipologie diverse di clienti: "In questo momento il nostro cliente è uomo, 35-55 anni, di cultura medio-elevata. Vorremmo allargare il nostro bacino d'utenza verso le persone in pensione e fare al contempo qualcosa per le nuove generazioni, generazione Z, che potenzialmente potrà diventare nostro cliente negli anni futuri".