Milano, 30 mar. (askanews) -"Autostrade per l'Italia è il terzoinvestitore a livello paese e siamo quello, a controllo privato,a più alto volume". Lo ha detto l'ad di Aspi, Roberto Tomasi, inaudizione alla Camera sul nuovo Piano industriale, confermandoper quest'anno 650 milioni per le manutenzioni.Complessivamente il nuovo Piano industriale prevede 21,5miliardi al 2038, di cui 14,5 miliardi per gli investimenti e 7miliardi per le menutenzioni.