Covid: Giorgetti, massima disponibilità per produrre vaccino

Roma, 25 feb. (askanews) - "Il governo italiano ha ribadito la massima disponibilità sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari all'industria farmaceutica italiana perpredisporre ogni tipo di strumento al fine di produrre un vaccino contro il Covid". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro conFarmindustria al Mise. "Naturalmente - ha sottolineato - non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno e la massima serietà edeterminazione per cercare di risolvere il problema".