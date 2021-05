Dott. Dominici: "Dai Crediti Tributari al Superbonus 110%"

Con questa intervista ad affaritaliani.it, il Dottore Commercialista Christian Dominici illustra una serie di possibilità per i propri clienti, dalle opportunità relative ai Crediti Tributari, per PMI e Start-up, alle tipologie di interventi, trainanti e trainati, legati al Superbonus 110%.

“In questi anni la Pubblica Amministrazione e soprattutto l’Agenzia delle Entrate hanno fatto un grande sforzo di informatizzazione - ha spiegato il Dott. Dominici -. Questo grande sforzo anche di digitalizzazione è strumentale per conoscere meglio il contribuente, per conoscere meglio e mappare i movimenti di denaro dei contribuenti e delle aziende. Ma è anche strumentale ad iniziate ad avviare un altro corso di collaborazione con i contribuenti. Questi sforzi di informatizzazione e digitalizzazione hanno condotto a dei risultati che fino a qualche anno fa erano impensabili. Noi ormai ci troviamo la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, le spese mediche pre-compilate online e soprattutto abbiamo la possibilità, per alcune tipologie di crediti, di cedere direttamente alcune tipologie di crediti tributari tramite delle piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che svolge quasi (quasi perché non è proprio così) una funzione di certificazione di questi crediti”.

