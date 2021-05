Opportunità per privati, Dott. Dominici: "Dai Crediti Tributari al Superbonus"

Opportunità e interventi per i privati, la guida del Dott. Dominici: dai Crediti Tributari al Superbonus 110%

Crediti Tributari, Superbonus 110%, piattaforme online, opportunità per PMI e il nuovo Decreto Sostegni. Non è facile districarsi fra tutte le possibilità a disposizione dei privati e tra la moltitudine di possibili interventi legati al Superbonus. Con questa intervista ad affaritaliani.it, il Dottore Commercialista Christian Dominici illustra una serie di possibilità per i propri clienti, dalle opportunità relative ai Crediti Tributari, per PMI e Start-up, alle tipologie di interventi, trainanti e trainati, legati al Superbonus 110%.

I Crediti Tributari: opportunità per privati e Start up innovative

“In questi anni la Pubblica Amministrazione e soprattutto l’Agenzia delle Entrate hanno fatto un grande sforzo di informatizzazione - ha spiegato il Dott. Dominici -. Questo grande sforzo anche di digitalizzazione è strumentale per conoscere meglio il contribuente, per conoscere meglio e mappare i movimenti di denaro dei contribuenti e delle aziende. Ma è anche strumentale ad iniziate ad avviare un altro corso di collaborazione con i contribuenti. Questi sforzi di informatizzazione e digitalizzazione hanno condotto a dei risultati che fino a qualche anno fa erano impensabili. Noi ormai ci troviamo la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, le spese mediche pre-compilate online e soprattutto abbiamo la possibilità, per alcune tipologie di crediti, di cedere direttamente alcune tipologie di crediti tributari tramite delle piattaforme informatiche che vengono messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che svolge quasi (quasi perché non è proprio così) una funzione di certificazione di questi crediti”.

Nel secondo anno di pandemia, i soggetti che possono fruire dei maggiori benefici dalla valorizzazione dei loro crediti tributari sono i privati, le famiglie con l’utilizzo dello strumento del Superbonus 110% e le Start-up innovative con l’utilizzo degli strumenti di cessione dei crediti IVA e di accesso ai finanziamenti da parte del sistema bancario garantiti al 90% dal Mediocredito Centrale. Per le Start-up innovative ci sono una serie di strumenti che consentono, alle imprese innovative e neocostituite, di ottenere immediatamente uno sprint di liquidità iniziale necessario per perseguire i loro progetti. Si tratta di strumenti “consolidati” come la cessione dei crediti IVA già maturati, e di strumenti “evoluti” come la cessione dei crediti Iva futuri o in corso di maturazione.

I Crediti Tributari, un'opportunità per le PMI

“Dal punto di vista tecnico - ha affermato il Dottore Commercialista -, noi assistiamo le PMI, che vogliono cedere i loro crediti tributari, e assistiamo anche il privato che vuol cedere i propri crediti tributari o che vuole cedere i propri crediti per Ecobonus. Per le piccole medie imprese, nello specifico, il più grande mercato è quello, ancora ad oggi, dei crediti IVA. Il mercato dei crediti IVA vale in Italia circa 2 miliardi di euro, viene quasi interamente acquistato dal sistema bancario, di questi 2 miliardi di euro noi riusciamo ogni anno a vedere circa un miliardo e cento milioni di euro di crediti IVA e quindi abbiamo una visione su gran parte di questo mercato. In questi anni stiamo affinando per le PMI sia il prodotto di cessione credito IVA già maturato, sia quello in corso di maturazione. Il Decreto Sostegni bis, che è in corso di approvazione, permetterà la cessione, anche in questo caso tramite delle piattaforme online, dei crediti di industria 4.0. Sono i crediti che maturano le PMI ma anche le grandi aziende quando acquisiscono nuovi beni ammortizzabili o quando acquisiscono nuovi software. Questa sarà davvero un’altra opportunità importante per il sistema italiano”.

I Crediti Tributari, un'opportunità per le Start-up

“Anche le Start-up meritano un discorso a parte - ha continuato Dominici -. Fino a qualche anno fa i nostri giovani andavano a lavorare prevalentemente nelle grandi imprese, erano affascinati dalle imprese di grandi dimensioni. Poi è arrivato il momento delle grandi società di consulenza internazionali, in cui tutti i giovani volevano andare a lavorare. Oggi, forse anche un po’ a causa della pandemia ma il processo si era innescato già prima, i giovani italiani sono quasi sempre dei giovani indipendenti. Il popolo italiano è un popolo di grandi imprenditori, quindi i giovani cercano di costruire le loro imprese. Si è creato in Italia un grande universo delle Start-up innovative, questo universo è abbastanza tutelato dal sistema legislativo italiano. Noi riteniamo che le più grandi opportunità oggi per le Start-up innovative siano legate alla cessione dei crediti IVA. Anche sulle Start-up siamo attivi nella cessione dei crediti IVA futuri, hanno particolare vantaggio nelle cessioni poiché hanno minori garanzie da prestare, minori vincoli e via dicendo. Hanno anche il grande privilegio, alla fine di quest’anno, di essere assistite da una garanzia del Mediocredito Centrale del 90%. Noi crediamo nelle nuove forme di finanziamento, quindi crowdfunding o il minibond, ma crediamo anche soprattutto che una Start-up innovativa vada seguita e finanziata dal sistema bancario. Il sistema bancario è l’unico che non da vincoli nella gestione e finanzia la crescita in maniera importante e continuativa. Fino alla fine di quest’anno le Start-up saranno finanziabili dal sistema bancario con contributi importanti e con una garanzia Mediocredito Centrale che garantisce sia l’impresa, sia la banca. Anche questa è un’opportunità da non perdere”.