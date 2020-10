Ex Ilva, Venturi (Fiom-Cgil): restano grandi nodi irrisolti

Roma, 1 ott. (askanews) - Un incontro ""assolutamente interlocutorio" quello con il governo che si è svolto sulla vertenza relativa alla ex Ilva, lo stabilimento siderurgico più grande d Europa. Lo dice Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile siderurgia. All'incontro erano presenti il ministro Stefano Patuanelli, il direttore di Invitalia (l'agenzia di Stato per lo sviluppo d'impresa) Domenico Arcuri e il capo gabinetto Francesco Fortuna."L'unica cosa positiva" ha detto Venturi "è stata la conferma da parte del presidente di Invitalia della trattativa molto avanzata per l'ingresso dello Stato con capitale pubblico, e che quindi troverà una conclusione nei prossimi giorni. Restano grandi nodi irrisolti che riguardano il piano industriale e strategico legato ai nuovi assetti produttivi e degli impianti su Taranto, su Genova e su Novi Ligure. Questo punto è il punto debole del tavolo di oggi. Il governo è sembrato impreparato e soprattutto serve nei prossimi giorni una accelerazione che veda al tavolo anche Arcelor Mittal e che trovi quindi una composizione che per quanto ci riguarda ha come punto di riferimento gli obbiettivi e i vincoli dell'accordo di settembre 2018".