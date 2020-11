Green Network Store, la piattaforma per l'e-commerce verde

Roma, 24 nov. (askanews) - Una piattaforma di Green e-commerce che permetterà di acquistare, in maniera semplice, sicura e a prezzi vantaggiosi tutti prodotti ecosostenibili con l obiettivo di voler tutelare e rispettare l ambiente.Sono queste le caratteristiche del "Green Network Store" l iniziativa di e-commerce lanciata da Green Network, tra i principali operatori nel mercato di luce e gas, presente in Italia e nel Regno Unito, con oltre un milione di clienti.Salvatore Vitale, Digital Innovation & Customer Operations Director Gruppo Green Network:"Green Network Store nasce dall'intuizione della nostra vicepresidente, Sabrina Corbo, un pò l'anima innovativa della nostra azienda. Un giorno da Londra ci chiama e ci racconta di questa idea, dopo aver avuto un confronto con alcuni clienti, uno store dedicato ai prodotti ecosostenibili"."L'obiettivo è quello di diventare una piattaforma market place di riferimento sia per consumatori attenti al futuro proprio e delle prossime generazioni sia per aziende di ogni dimensione alle quali stiamo dando visibilità e accesso a un mercato in costante crescita".Una proposta che sintetizza i valori di Green Network e in particolare la capacità e la volontà di realizzare innovazione. Ancora Salvatore Vitale:"Noi diciamo spesso Never stay still, mai stare fermi. Ma un'altra componente importante è quella dell'ascolto del mercat, non siamo autoreferenziali, anche questo progetto è stato co-creato insieme ai nostri clienti e ai nostri consumatori. Non ultimo c'è il tema del green, avendo noi permesso sin dalle origini ai nostri clienti di beneficiare di energia proveniente da fonti rinnovabili. L'ecosostenibilità fa parte da sempre del nostro Dna e lo troviamo quindi anche in questo progetto".Al Green Network Store potranno accedere tutti coloro che vogliono fare una scelta a sostegno dell ambiente, quindi non solo i clienti già forniti da Green Network, ma tutta la collettività in Italia e in UK. Mariangela Pagone, Marketing & Communication Manager Gruppo Green Network:"Vogliamo che tutti si possano riconoscere nel nostro network fatto di persone che vogliono fare la differenza per vivere meglio rispettando l'ambiente. Facendo anche da traino e da stimolo anche per chi non adotta comportamenti sostenibili e che crede che questo non sia possibile. Siamo certi che saremo in tanti e che dimostreremo che cambiare si può".Sulla piattaforma si potranno scegliere varie tipologie di prodotti, come spiega Marco De Laurentiis, Innovation Manager del gruppo Green Network:"Nel Green Network Store è possibile trovare tante alternative ecosostenibili ai prodotti che usiamo ogni giorno, come biciclette e monopattini elettrici, per spostarsi in modo smart e senza inquinare, ma anche prodotti per la casa, complementi di arredo e capi di moda etica e sostenibile. Recentemente abbiamo inserito una sezione dedicata anche ai più piccoli perchè vogliamo che anche loro siano protagonisti della rivoluzione green".