Honda trasformerà in elettrica il 40% produzione entro il 2030

Milano, 23 apr. (askanews) - Honda Motor, la casa automobilistica giapponese, ha annunciato oggi l'obiettivo di spostare entro il 2030 il 40 per cento della sua produzione sull'auto elettrica.A indicare l'obiettivo è stato il nuovo numero uno della compagnia, Toshihiro Mibe, che è diventato amministratore delegato il primo aprile.Il programma di Honda è stringente, da questo punto di vista: entro il 2030 il 40 per cento delle auto prodotte saranno a batteria o a celle di combustione (idrogeno), nel 2035 la percentuale raddoppierà all'80 per cento ed entro il 2040 tutta la produzione sarà di questo tipo.Per quanto riguarda invece lo specifico mercato giapponese, Honda produrrà solo auto elettriche entro il 2030. Va tuttavia segnalato che sotto l'etichetta di auto elettriche vanno anche le auto ibride."Si tratta di un progetto molto sfidante", ha detto Mibe. "Ma abbiamo deciso di procedere nel proporre la nostra visione e di porre obiettivi di alto livello".Nei prossimi sei anni Honda spenderà 5mila miliardi di yen (46,3 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo. Verranno anche ristrutturate le linee di produzione sulla base delle esigenze poste dai processi richiesti dalla nuova strategia incentrata sull'auto elettrica.