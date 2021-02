Riforma Fisco, Marattin: ad aprile proposte Parlamento al governo

Roma, 27 feb. (askanews) - "È circa un mese e mezzo che stiamo facendo questo lavoro, cinque-sei audizioni a settimana, ogni lunedì e venerdi. Andremo avanti ancora per un altro mese e le forze politiche stanno lavorando con un clima inedito di collaborazione e di ragionamento sul merito". Così, ad askanews, il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, sul ciclo di audizioni sulla riforma fiscale che le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno avviato da circa un mese e che si concluderà attorno a fine marzo."Da un mese e mezzo stiamo chiamando i migliori esperti nazionali e internazionali, le istituzioni, le parti sociali."Speriamo a fine aprile di consegnare al governo non solo la relazione complessiva sulla nostra indagine ma anche un documento contenente una o più proposte specifiche. Dopo di che il governo in accordo con la maggioranza deciderà cosa fare".