Su RaiStoria ritratto di Adele Faccio per "Il segno delle donne"

Roma, 27 ott. (askanews) - Va in onda stasera, 27 ottobre su RaiStoria la quarta puntata della serie "Il segno delle donne", dedicata a un ritratto di Adele Faccio, la militante radicale al centro della lotto per il diritto all'aborto in Italia, ogogliosa sostenitrice della disobbedienza civile. La docufiction mescola l'interpretazione di Monica Nappi a immagini inedite da archivi di famiglia, filmati di repertorio e testimonianze illustri, da Emma Bonino a Francesco Rutelli a Gianfranco Spadaccia al segretario particolare di Faccio, Massimo Gazzé."Il Segno delle Donne" è una coproduzione Anele e Rai Storia, prodotta e sceneggiata da Gloria Giorgianni. Le prossime puntate saranno dedicate a Chiara Lubich, Lalla Romano e Margherita Sarfatti.