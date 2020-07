Ue, Sassoli: siamo dentro un'emergenza, servono subito riforme

Milano, 25 lug. (askanews) - "Abbiamo bisogno di un nuovo modello, di investire nella sostenibilità, dobbiamo mettere in campo azioni per salvare il pianeta. Forse davvero la crisi fa risaltare che l'Europa si farà affrontando le sue crisi. Sono sate due settimane intense". Lo ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervento alla giornata conclusiva del seminario estivo "L'Italia che verrà - il Manifesto di Assisi contro la crisi" della Fondazione Symbola. "Credo che la concentrazione debba essere molto alta. Noi abbiamo bisogno di rapidità. Il tema non è quando arriveranno i soldi, ma cosa fare con i soldi. Abbiamo bisogno di visione, pragmatismo, investimenti e riforme. I temi del pianeta e della sostenibilità sono al centro di questo progetto di rilancio", ha concluso.