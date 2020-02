Previsioni meteo per giovedì 27 febbraio 2020

Nord: Bel tempo salvo una maggiore variabilità sui rilievi Valdostani con locali precipitazioni. Asciutto e soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 13 e 16. Centro: Nubi residue sull'Adriatico in graduale attenuazione, più sole su Sardegna e resto della Penisola. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20. Sud: Instabile al mattino sul versante Tirrenico con rovesci in graduale attenuazione. Pomeriggio a tratti piovoso sulla Puglia, meglio altrove. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20.