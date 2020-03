Previsioni meteo per martedì 31 marzo 2020

Nord: In prevalenza poco nuvoloso, salvo qualche addensamento innocuo su Nordovest e Lombardia. Maggiori aperture sulle Alpi orientali. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 11. Centro: Residui addensamenti sul versante adriatico, senza fenomeni e in rasserenamento in giornata, bel tempo su quello tirrenico. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Sud: Inizialmente nuvoloso con piogge e neve sull'Appennino dai 400/700m. Fenomeni in graduale attenuazione in giornata. Temperature in calo, massime tra 10 e 15.