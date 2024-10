Chi è Nicola Bartolini: la ginnastica, lo show su MTV, l'attacco a Milano sui social

Chi è Nicola Bartolini: il ginnasta che per ultimo ha attaccato Milano sui social

Ha fatto scalpore il racconto dell'atleta campione del mondo Nicola Bartolini riportato sul suo profilo Instagram: il ginnasta sarebbe stato aggredito nella serata di martedì 8 ottobre. L'atleta ha spiegato di essere stato vittima di un tentato furto mentre portava il cane a fare una passeggiata intorno alle 20, proprio 'sotto casa'. Stando al suo resoconto, uno sconosciuto ha provato a portargli via il cellulare e addirittura gli avrebbe dato un pugno in fronte: ne è la prova la foto di un bernoccolo che Bartolini ha postato sul suo profilo. Il ladro, però, non è riuscito nel suo intento: "per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia" spiega il ginnasta.

Milano, 'una giungla'

A seguire, si sfoga sulla città di Milano, a detta sua 'una città raccapricciante'. In particolare commenta: "Non c'è sicurezza in questa giungla di città, ne succedono di tutti i colori ogni giorno". Prosegue, poi, invitando ad una riflessione: "Non so come sarebbe andata a finire se fosse successo a una signora o una ragazza, mi ritengo fortunato ad aver preso solo un pugno in fronte".

Ma chi è Nicola Bartolini?

Bartolini è solo l'ultimo tra gli innumerevoli vip che si sono accaniti contro la città di Milano e la sua scarsa sicurezza; ne sono un esempio Chiara Ferragni, Giulia Salemi o Flavio Briatore. Ma chi è Nicola Bartolini?

Classe 1996, cagliaritano, Nicola Bartolini è un ginnasta artistico italiano, campione del mondo nel corpo libero nel 2021. Originario di Quartu Sant’Elena, vive ormai a Milano: fu costretto a trasferirsi a Milano per continuare ad allenarsi nell’Accademia di Via Ovada. In questi anni, diventa il volto di punta della ginnastica maschile nel reality di MTV “Ginnaste -Vite Parallele” che fu una grande svolta per lui in termini di notorietà.

Dagli inizi alla medaglia d'oro

L'amore per questo sport è arrivato a quattro anni, quando guarda in televisione l'Olimpiade di Sydney 2000: il russo Alexei Nemov lo conquista a tal punto che il giorno dopo la mamma è costretta ad accompagnarlo dall'amico Gian Paolo Murtas, che diventa il suo primo allenatore. La svolta nella sua carriera arriva nel 2014 quando partecipa ai suoi primi campionati mondiali di ginnastica artistica a Nanning, Cina. A seguire, con tutta la sua determinazione, raggiunge un grande traguardo per l'Italia: la medaglia d’oro e il titolo di campione del mondo di specialità al corpo libero ai campionati di Kitakyushu del 2021. Con un punteggio di 14.800, diventa il primo italiano a riuscire in tale impresa scrivendo una pagina di storia per la ginnastica artistica maschile italiana. Nonostante i diversi problemi ad una spalla, l'atleta può dire di vantare quattro ori, quattro argenti e tre bronzi ai campionati italiani assoluti, due bronzi in coppa del mondo, un oro e due argenti ai giochi del mediterraneo, un bronzo a corpo libero agli europei del 2021 e l’argento di squadra nella stessa competizione.

Le polemiche a Parigi 2024

Bartolini è riuscito a guadagnarsi la sua prima convocazione ai giochi Olimpici proprio quest'anno ai giochi di Parigi 2024 e anche qui non sono mancate le polemiche: il ginnasta ha fatto alcune osservazioni sull'organizzazione delle Olimpiadi e in particolare sulla cerimonia di apertura, a suo parere non un granché. "Io ho sempre visto la sfilata nello stadio, nelle passate edizioni, con occhi innamorati. Ho immaginato una vita di sfilate, camminando. Invece, ieri, la magia si è rotta, anzi c’è stato il grande rischio che qualcuno si potesse ammalare, vanificando l’impegno di tre anni di lavoro" ha commentato.

Nicola Bartolini: vita privata e fidanzata

Non si sa se ad oggi sia fidanzato o meno, ma ha fatto rumore l'estate scorsa una foto postata dall'atleta in compagnia di Carlotta Ferlito. Ginnasta anche lei, i due si sono conosciuti proprio durante le riprese del reality "Ginnaste - vite parallele". L'incontro tra i due è avvenuto in aeroporto ed è stata una sorpresa per entrambi. Bartolini ha deciso di immortalare il momento scattando un selfie con l'ex fidanzata e postandolo insieme ad una loro foto che li ritrae da ragazzini, dimostrando l'affetto che ancora provano reciprocamente.