Alpine Motorsports svela le sfide 2024:rivoluzione in Formula 1 ed Endurance

Alpine Motorsports ha presentato le sue carte vincenti per la stagione 2024, delineando un futuro entusiasmante sia nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 che nell'Endurance.

Presso la sua sede di Enstone, nel Regno Unito, l'evento ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per il team, con la presentazione delle rivoluzionarie A524 e A424.

Nel cuore pulsante della Formula 1, il BWT Alpine F1 Team si appresta ad affrontare un calendario denso con ventiquattro appuntamenti, un vero e proprio tour de force che vedrà protagonisti Esteban Ocon e Pierre Gasly. Al volante dell'A524, i due piloti francesi sono pronti a sfidare i rivali con una monoposto che promette prestazioni al vertice grazie a una filosofia di design audace e innovativa. Affiancati dal talentuoso Jack Doohan, confermato come pilota di riserva, il team punta a far leva sull'unità e sul talento per raggiungere nuovi traguardi.

Parallelamente, l'Alpine si lancia nella sfida dell'Endurance con l'Hypercar A424, segnando l'esordio nella categoria regina come team ufficiale. Mick Schumacher, al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA di Endurance, si unisce a un equipaggio di alto profilo composto da Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere sulla vettura n. 36, mentre Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin e Charles Milesi formeranno un trio promettente sulla n. 35. Jules Gounon completa la squadra come pilota di riserva, pronto a supportare il team nelle sue ambizioni per il 2024.

Le nuove livree delle A524 e A424, frutto della collaborazione con l'artista Felipe Pantone, si distinguono per un design moderno e di impatto, che unisce l'eleganza del nero alla vivacità dei colori simbolo di Alpine. Questa identità visiva non solo riflette l'innovazione e lo spirito pionieristico di Alpine ma celebra anche la continuazione della partnership con BWT, il cui rosa iconico adorna l'A524 per sottolineare l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

La presentazione è stata anche l'occasione per ribadire l'importanza dei partner storici come bp, Castrol e Renault E-Tech, e accogliere nuovi collaboratori di rilievo come H. Moser & Cie., che si unisce come Cronometrista Ufficiale, estendendo la sua presenza anche sull'A424 insieme a Elf.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, e Philippe Krief, CEO di Alpine, hanno sottolineato l'importanza strategica del motorsport per il marchio, confermando l'impegno di Renault nel sostenere le ambizioni di Alpine nel mondo delle corse.

Con l'A424 pronta a partire per il Qatar per il Prologo del Campionato Mondiale FIA di Endurance e l'A524 che scenderà in pista per lo shakedown a breve, seguito da test intensivi in Bahrain, l'entusiasmo è alle stelle. Alpine Motorsports si prepara a una stagione 2024 che si preannuncia ricca di sfide, ma anche di grandi opportunità per riaffermare il suo nome nel panorama del motorsport internazionale.

I protagonisti di Alpine Motorsports per la stagione 2024 evidenziano un mix di entusiasmo, ambizione e dedizione.

Bruno Famin, Direttore di Alpine Motorsports e Team Principal di BWT Alpine F1 Team: «Riunirsi e presentare ufficialmente i programmi della stagione 2024 è un grande momento per Alpine Motorsports. È un evento più unico che raro avere l’A524 di Formula 1, l’Hypercar A424 e tutti i piloti insieme nella stessa stanza, mentre entrambi i progetti si apprestano ad affrontare una stagione 2024 sicuramente impegnativa ed intensa. Vedere entrambe le auto dal vero qui oggi dimostra il duro lavoro portato avanti dietro le quinte da migliaia di dipendenti di talento nei nostri stabilimenti nel Regno Unito ed in Francia. Il prossimo step del nostro percorso consiste nel portare tutto in pista, dimostrare l’eccellenza operativa ad ogni livello e sviluppare dinamica e giusto stato d’animo in tutti i team. Non vediamo l’ora di proseguire il lavoro per portare al successo il nome Alpine.»

Philippe Sinault, Team Principal di Alpine Endurance Team: «Stiamo scrivendo nuove pagine della storia Alpine nell’Endurance. Dobbiamo essere umili ma ambiziosi in questo progetto. Abbiamo vissuto grandi cambiamenti e fatto un enorme passo avanti come team. Svelare la nostra Hypercar per la stagione 2024 insieme ai nostri piloti è davvero un momento privilegiato. Dovremo imparare a sfruttare al meglio il pacchetto tecnico, basarci sull’esperienza dei nostri piloti, essere affidabili e, naturalmente, portare a termine le gare. Credo sia difficile pronosticare se saremo in lizza per la vittoria già da quest’anno, ma avremo presto “fame” di buoni risultati con tutto ciò che abbiamo fatto.»

Matt Harman, Direttore Tecnico di BWT Alpine F1 Team: «L’approccio all’A524 è stato volutamente aggressivo, poiché stiamo creando un campo più ampio per ottenere migliori prestazioni. Ci stiamo concentrando più sull’apprendimento e sulle lezioni da trarre che sui risultati. Il progetto è stato audace: ci siamo infatti concentrati sulla realizzazione di concept, ciò che vorremmo aggiungere all’auto. Abbiamo costruito una solida piattaforma per migliorare le prestazioni ove possibile e abbiamo fissato gli obiettivi per riuscirci. Abbiamo spinto alcuni elementi al limite e, in certi casi, anche oltre. Tutto ciò è in linea con il nostro approccio ed è esattamente ciò che abbiamo deciso per portarlo ai massimi livelli.»

Esteban Ocon, pilota di BWT Alpine F1 Team: «È ovvio che non vedo l’ora che cominci la stagione. Sono impaziente di risalire in auto e riprendere il volante. Questo periodo dell’anno è appassionante, perché è il momento in cui scopriamo i frutti del lavoro del team. Ho visto i disegni, sono stato al simulatore, ma non ho ancora visto con i miei occhi né provato il risultato finale. Bisognerà aspettare lo shakedown, ma è un momento piacevole per la scuderia perché è il coronamento di migliaia di ore di lavoro accanito. Come pilota, ti viene sempre la pelle d’oca quando sali per la prima volta in una nuova monoposto e sblocchi il limitatore di velocità all’uscita dalla pit lane. Per l’A524 il momento si avvicina e non vedo l’ora!»

Pierre Gasly, pilota di BWT Alpine F1 Team: «Direi che sono in una posizione notevolmente migliore rispetto a dodici mesi fa. Conosco perfettamente tutte le persone con cui lavoro, tutti i processi, e so come trarre il massimo da me stesso e da chi mi circonda. È piacevole avere continuità e costruire sulle fondamenta dell’anno scorso. Ho fiducia nel team che mi circonda. Siamo tutti cresciuti e abbiamo fatto progressi nell’ultimo anno. Ora sono convinto di poter entrare subito nel vivo della stagione e trarre il massimo dal potenziale della scuderia.»