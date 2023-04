Alpine: pronta per le sfide di domani

Mentre il settore automotive sta profondamente rimettendo in discussione il suo modello,

Alpine Cars può contare sulle competenze del suo centro di ingegneria situato a Les Ulis, a sud di Parigi, per affrontare la sfida dell’elettrificazione. Robert Bonetto, Direttore Ingegneria di Alpine, ci spiega il know-how acquisito nel corso di oltre vent’anni dai suoi team, da tempo dediti ai modelli firmati Renault Sport.

Anche se Renault Sport Technologies è ufficialmente diventata Alpine Cars il 1° maggio 2021, gli ingegneri del centro di Les Ulis, a sud di Parigi, non hanno aspettato quella data per mettere la “materia grigia” in modalità “Blu Alpine”.

«È questo team che è riuscito a far rinascere l'A110 mantenendo tutta l’agilità, il piacere di guida e il ‘’fun to drive’’ dell'A110 di un tempo, ma trasponendoli in un’auto dei nostri giorni, pratica da usare nel quotidiano.» Robert Bonetto, Direttore Ingegneria di Alpine