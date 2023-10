Citroen Nuova ë-C3 100% elettrica, prezzi da 23.900 euro

Citroën sfida le regole delle city car del segmento B progettate e costruite in Europa presentando la C3 di quarta generazione.

Disponibile per la prima volta in versione 100% elettrica, ë-C3 offre un comfort a bordo senza pari, un’esperienza elettrica facilitata, un eccezionale livello di equipaggiamenti e un rapporto qualità-prezzo ultra competitivo, pur essendo prodotta in Europa.

ë-C3, 100% elettrica, inaugura la quarta generazione della vettura più popolare di Citroën, che ha venduto più di 5,6 milioni di unità dal lancio della prima generazione nel 2002. C3 è il modello più venduto della marca e rappresenta il 29% del volume delle vendite europee di Citroën. Nel 2022, la C3 ha conquistato l'11% del segmento delle city car in Europa.

Nuova ë-C3 inaugura decisamente un nuovo capitolo per Citroën. Questa marca, popolare e audace, si reinventa per affrontare con determinazione la sfida di rendere la mobilità 100% elettrica accessibile a tutti. La risposta è questa city car versatile, 100% elettrica, progettata e costruita in Europa per i clienti che desiderano beneficiare dei vantaggi della mobilità a emissioni zero senza dovere pagare un prezzo eccessivo.

Per la prima volta nel segmento delle city car, Citroën adotta le sue innovative ed esclusive sospensioni Citroën Advanced Comfort® con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento di serie su tutte le versioni di Nuova ë-C3, 100% elettrica.

Invisibili al conducente e ai passeggeri, le sospensioni Citroën Advanced Comfort® assicurano agli occupanti del veicolo una sensazione di comfort unica, data dall’effetto "tappeto volante", grazie all'uso di due fine corsa idraulici, che consentono agli ingegneri una maggiore libertà di regolazione delle sospensioni di Nuova ë-C3 dando l'impressione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale. Due fine corsa idraulici vengono utilizzati in combinazione con l'ammortizzatore e la molla, invece dei fine corsa meccanici. Uno dei fine corsa idraulici viene utilizzato per la compressione, l'altro per l’estensione.

Lo spazioso abitacolo è stato realizzato con superfici semplici ma raffinate per offrire agli occupanti un ambiente lounge simile a quello del salotto di casa. I nuovi sedili Citroën Advanced Comfort® di Nuova ë-C3 sono stati progettati su misura per l'auto e utilizzano una schiuma aggiuntiva per offrire una sensazione accogliente e confortevole fin dal primo contatto e un buon supporto durante i viaggi, su qualunque distanza.

Il nuovo design, caratterizzato da un'altezza di 1,57 m, offre agli occupanti dei sedili anteriori 100 mm in più di spazio per la testa, per una posizione di guida più alta e dominante, e una maggiore sensazione di controllo e sicurezza. Tutti beneficiano di una maggiore visibilità verso l'esterno, che contribuisce ad aumentare la sensazione di benessere a bordo. Infatti, Nuova ë-C3 propone un abitacolo decisamente più spazioso rispetto al modello precedente, nonostante sia solo 19 mm più lunga e 6 mm più larga. Lo spazio ai gomiti per i passeggeri posteriori è superiore di 19 mm e per gli occupanti anteriori è maggiore di 21 mm rispetto alla media del mercato, mentre lo spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori è il migliore della categoria, almeno 20 mm in più rispetto alla media.

Trasportare oggetti e bagagli è facile a bordo di Nuova ë-C3. L'abitacolo, più alto, è ricco di vani portaoggetti utili e pratici sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale, mentre la console centrale è provvista di un tappetino di ricarica wireless (di serie sulle versioni "Max"). La comoda modularità degli schienali posteriori frazionabili 60-40 (di serie sulla versione Max) e la larghezza tra i passaruota posteriori di 1015 mm consentono di trasportare oggetti di grandi dimensioni ogni qualvolta necessario, mentre i generosi 310 litri di volume del bagagliaio dietro i sedili posteriori sono sufficienti per la maggior parte delle uscite per lo shopping.

Con un'altezza di 1,57 m (escluse le barre al tetto), Nuova ë-C3 è più alta del modello precedente e ha un'altezza da terra stile SUV che facilita l'entrata e l’uscita dall’auto e garantisce una guida più sicura su dossi rallentatori, cordoli e buche che si incontrano spesso nella guida urbana e suburbana. La distanza dal suolo è di ben 163 mm per la ë-C3 100% elettrica, rispetto ai 135 mm del modello precedente.