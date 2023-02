Citroën Oli:il futuro di una mobilità conveniente, sostenibile e gioiosa.

Citroën lancia Oli, un laboratorio di idee su ruote, ricco di idee intelligenti e realistiche per il domani.

Ha un peso target di 1.000 kg per un'autonomia di 400 km, un consumo di 10 kWh per 100 km grazie ad una velocità limitata a

110 km/h per la massima efficienza e una capacità di ricarica dal 20 all'80% in soli 23 minuti. E' un dispositivo elettrico dotato di capacità e potenza intelligenti in grado di commutare l'elettricità verso la rete, l'abitazione o un accessorio (V2G e V2L) per vivere e guidare. Una silhouette non convenzionale con un’estetica pura, che abbina funzionalità, efficienza e durata. Efficiente, grazie a porte anteriori, paraurti ed elementi di protezione identici e l’utilizzo di materiali leggeri. Molto robusti e piatti, i pannelli del cofano, del tetto e del pianale del bagagliaio sono prodotti in cartone alveolare riciclato, estremamente resistenti e calpestabili. Esclusive ruote ibride in acciaio e alluminio con pneumatici resistenti e intelligenti Eagle GO creati in collaborazione con Goodyear.

Un abitacolo spazioso e luminoso, con una plancia innovativa che ospita lo smartphone del conducente e proietta le informazioni su tutta la larghezza della plancia. Sedili posteriori con lavorazione a «rete», pavimento lavabile e materiali leggeri e riciclabili. Il ciclo di vita è progettato per essere rinnovato, aggiornato e riparato con componenti riciclati per promuovere la sostenibilità, la longevità e il riutilizzo. "Abbiamo chiamato questo progetto ‘’oli’’ ["all-ë"] in omaggio ad AMI, ma anche perché incarna l'essenza stessa di questo veicolo: un'ulteriore prova che solo Citroën è in grado di offrire una mobilità elettrica intelligente a TUTTI, in modo inaspettato, responsabile e gratificante», dichiara Vincent Cobée, Ceo di Citroën. Oli dimostra che con il giusto numero di funzionalità, l'uso inventivo di materiali riciclabili e un processo di produzione sostenibile. Citroën oli è ricca di dettagli ben studiati.

I sedili, ad esempio, hanno una struttura molto semplice che utilizza l'80% di componenti in meno rispetto ai sedili tradizionali. Sono realizzati con materiali riciclati e riciclabili e l’ingegnoso design "a rete" dello schienale aumenta la diffusione della luce naturale all'interno del veicolo. Inoltre, possono essere facilmente rinforzati o personalizzati per adattarsi alle preferenze dei singoli proprietari. È una situazione vantaggiosa per tutti: il peso del veicolo è ridotto, i veicoli sono responsabili e sostenibili e il comfort degli occupanti è migliorato grazie a una migliore diffusione della luce nell’abitacolo e al comfort dei sedili.