Citroën presenta il SUV Coupè Basalt Vision

Citroën ha tolto i veli su una delle sue più audaci innovazioni nel settore automobilistico: il Citroën Basalt Vision.

Questa nuova entrata nella famiglia Citroën promette di essere una rivoluzione nel segmento delle SUV Coupé compatte, progettata con l'intento di catturare l'interesse dei mercati emergenti come l'India e il Sud America. Il Citroën Basalt Vision è l'incarnazione di un nuovo concetto di veicolo che combina l'eleganza e la fluidità di una coupé con la robustezza e la funzionalità di un SUV, promettendo di offrire un'esperienza di guida senza precedenti.

Thierry Koskas, CEO di Citroën, ha condiviso l'entusiasmo dell'azienda per questo lancio, sottolineando l'importanza del Citroën Basalt Vision come "terzo pilastro" nella strategia di espansione internazionale del marchio. La combinazione di un design audace, interni spaziosi e un comfort di bordo di livello superiore, sviluppato e prodotto con un forte ancoraggio locale, rende questo modello un candidato forte per conquistare un vasto numero di clienti nei mercati target.

Il design del Citroën Basalt Vision si distingue per una silhouette muscolosa ed equilibrata che trasuda dinamicità e potenza, grazie anche all'adozione di elementi stilistici contemporanei che rispondono alle esigenze e alle aspettative dei clienti moderni. Con una maggiore altezza da terra, un frontale imponente e dettagli geometrici esclusivi, il Basalt Vision promette sicurezza e solidità sulla strada.

La scelta del nome "Basalt", evocativo della robustezza e della solidità del basalto, riflette l'intenzione di Citroën di offrire un veicolo che garantisca sicurezza e serenità alla guida. Il modello, che beneficia di una piattaforma Smart Car altamente modulare, mira a offrire un'esperienza di guida che combina divertimento, comfort e facilità d'uso, arricchita da servizi pensati per semplificare la vita dei clienti.

Il Citroën Basalt Vision si appresta a entrare nel mercato nella seconda metà del 2024, puntando a diventare una scelta privilegiata per giovani professionisti e famiglie in cerca di un veicolo che offra non solo un'estetica accattivante ma anche un comfort di bordo superiore e una guida sicura e piacevole. Con questo modello, Citroën conferma il proprio impegno verso l'innovazione e il benessere dei suoi clienti, consolidando la sua presenza in mercati chiave con una strategia mirata e ambiziosa.