Mercedes: Nuova CLE Cabrio Lusso e Tecnologia a Cielo Aperto

Mercedes-Benz lancia la nuova CLE Cabrio, proseguendo la sua tradizione di eleganti auto scoperte a quattro posti.

Questo modello combina dinamicità e comfort quotidiano elevato, rendendo piacevole la guida all'aria aperta in qualsiasi stagione grazie al sistema AIRCAP® e al riscaldamento AIRSCARF®, entrambi inclusi di serie e migliorati.

La capote in tessuto isolante acustico, disponibile in nero, rosso o grigio, offre comfort termico ottimale grazie alla sua struttura multistrato. Essa si apre e chiude elettricamente in soli 20 secondi fino a 60 km/h, garantendo silenziosità e praticità. Le dimensioni generose del veicolo, 4.850 mm di lunghezza e 1.861 mm di larghezza, assicurano spazio ampio per tutti i passeggeri, che godono di maggiore libertà per gambe, spalle e gomiti rispetto al modello Classe C Cabrio precedente.

Nell'abitacolo spiccano il display digitale da 12,3 pollici e il display centrale da 11,9 pollici orientato verso il conducente. L'opzione di illuminazione ambientale dinamica estende la sensazione di lusso anche alle portiere e ai pannelli laterali, con finiture in pelle nera e dettagli cromati che elevano ulteriormente il senso di eleganza.

Il sistema di infotainment MBUX di terza generazione permette l'integrazione di app di terze parti e personalizzazioni attraverso l'intelligenza artificiale, migliorando l'esperienza a bordo con funzioni automatizzate come il riscaldamento dei sedili attivato in base alla temperatura esterna.

Sotto il cofano, la CLE Cabrio offre un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri, con tecnologia mild hybrid per una guida più efficiente. Il comfort di guida è assicurato dalle sospensioni comfort ribassate di serie, mentre le opzioni come le sospensioni DYNAMIC BODY CONTROL offrono un'esperienza personalizzabile.

Questo modello non solo garantisce prestazioni elevate, ma è anche dotato di un'ampia gamma di sistemi di sicurezza, tra cui airbag per la testa dedicati ai passeggeri posteriori, una novità per le cabrio Mercedes-Benz.