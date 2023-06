Nasce H1st VISION, la concept-car progettata da Software Rèpublique

Ecosistema di open innovation creato da sei grandi aziende,

Redazione Motori

Software République si prefigge l’obiettivo di lanciare dieci nuove offerte di servizi e prodotti, entro il 2025, fungere da incubatore per almeno 50 start-up e proporre servizi ad oltre cinquanta territori. Dopo soli due anni di vita, presenta, in anteprima mondiale, una concept-car dotata di tecnologie innovative che illustrano la sua visione della mobilità del futuro. Il suo nome è H1st vision (Human First vision).

In questa concept-car rivoluzionaria sono riunite 20 innovazioni concrete e operative. Questo veicolo fisico si sdoppia in una replica virtuale, un gemello digitale che si muove in un mondo dove i sistemi oggi indipendenti comunicano e interagiscono tra loro. Ciò consente di modellizzare, visualizzare e simulare una molteplicità di casi d’utilizzo che si possono presentare nel mondo reale. Le venti innovazioni presenti a bordo di quest’auto “dimostratore di tecnologie” si prendono cura del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

H1st vision propone un accesso biometrico sicuro e innovativo al veicolo; esclusiva esperienza sonora nell'abitacolo; autonomia e ricarica della batteria ottimizzate; monitoraggio e assistenza dello stato di salute del conducente e del veicolo; protezione degli occupanti e degli altri utenti della strada tramite avvisi predittivi. È stata sviluppata da un team di cento persone in un tempo record di soli sei mesi. “La concept-car H1st vision è un oggetto connesso, fisico e virtuale, che dimostra non solo la validità del metodo di collaborazione tra i partner, ma anche la complementarità che sussiste tra le tecnologie di Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics, Renault Group e Thales per costruire la mobilità del futuro” spiega Eric Feunteun, Direttore delle Operazioni di Software République. Avvicinandosi al veicolo, il riconoscimento posturale e poi facciale consente di accedervi ed avviarlo.