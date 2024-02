Nissan sponsor ufficiale alla 49ª edizione della RomaOstia Half Marathon

Nissan conferma il suo ruolo da protagonista nel mondo dello sport e della sostenibilità come sponsor ufficiale della quarantanovesima edizione della RomaOstia Half Marathon.

L'evento, che avrà luogo domenica 3 marzo, vede l'organizzazione del Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun, in collaborazione con RCS Sports & Events, e gode del patrocinio di enti prestigiosi come la World Athletics, la FIDAL, Roma Capitale e la Regione Lazio.

In questa edizione, Nissan non solo sostiene l'evento, ma eleva anche l'asticella dell'innovazione e della sostenibilità con il Nissan Ariya, il crossover coupé elettrico scelto come Official Car della competizione. Questa scelta simboleggia l'abbraccio dei valori di sostenibilità che caratterizzano la mezza maratona, con l'Ariya che aprirà e chiuderà la gara, fungendo anche da timekeeper ufficiale. La competizione prenderà il via in via Cristoforo Colombo, al PalaEur, snodandosi per 21,097 km fino a Ostia, in un percorso che celebra tanto lo spirito sportivo quanto quello ecologico.

L'evento vedrà anche il coinvolgimento dei crossover elettrificati Nissan Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER, che accompagneranno la direzione di gara e i giudici lungo il percorso, sottolineando l'impegno di Nissan verso la mobilità sostenibile.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione e Chief Innovation Officer di Nissan Italia, esprime il proprio entusiasmo per questa partnership: “La nostra partecipazione alla RomaOstia Half Marathon testimonia il forte impegno di Nissan nel promuovere uno stile di vita sostenibile e attivo. Siamo fieri di contribuire al successo di questo evento sportivo così significativo, che si allinea perfettamente con i nostri obiettivi di ridurre l'impatto ambientale entro il 2030.”

Nissan non mancherà di lasciare il segno anche nel cuore dell'evento, con la presenza all'interno del villaggio Casa RomaOstia, dove il Nissan Juke sarà esposto per accogliere gli appassionati e gli atleti nei giorni precedenti la gara, il 1 e 2 marzo, nel piazzale del PalaEur.

Con questa iniziativa, Nissan sottolinea ancora una volta la sua leadership nel campo dell'innovazione e della sostenibilità, promuovendo attivamente lo sport e uno stile di vita eco-compatibile. La RomaOstia Half Marathon diventa così non solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un simbolo di progresso e responsabilità ambientale.