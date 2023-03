Nuova Alpine A110 R, la performance al massimo della sua espressione

Più estrema, veloce, leggera, affilata, ancor ispirata al mondo delle gare automobilistiche, in una parola più “radicale”.

È la Nuova Alpine A110 R, progettata per offrire sensazioni uniche in pista, pur essendo omologata per la strada. L’A110 R si distingue, innanzitutto, per l’intensivo lavoro di riduzione del peso, che ha permesso di portarla fino a 1.082 kg, ossia 34 kg in meno rispetto all’A110 S. Anche l’aerodinamica è stata rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110, alcuni componenti come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisitati, diventando specifici per questa versione. Anche il telaio, che è stato oggetto di una messa a punto esclusiva, il motore 1,8 litri da 300 cv e l’atmosfera racing, che si respira nell’abitacolo, concorrono a questa radicalità destinata a rendere l’esperienza di guida più intensa che mai.

L’alettone posteriore specifico a collo di cigno, il fondo piatto e il diffusore rivisitati, nonché i cerchi al 100% in carbonio, garantiscono una maggiore stabilità in curva e ad alta velocità. Nell’Alpine A110 R sono state integrate specifiche minigonne laterali in carbonio per estendere il fondo piatto verso l’esterno. Avendo ampliato la superficie, l’aria diventa meno turbolenta su tutta la lunghezza dell’auto, riducendo le perturbazioni a livello di sottoscocca. Con un rapporto peso/ potenza ridotto a 3,6 kgcv, copre i 1.000 metri con partenza da fermo in 21,9 secondi e una velocità di punta di 285 km orari, posizionandosi così tra le auto più performanti della sua categoria.

La fibra di carbonio è stata utilizzata, in particolare, per il cofano della Nuova Alpine A110 R. Completamente realizzato con questo materiale, che gli conferisce un look incisivo e ancora più sportivo, perde 2,9 kg contribuendo a migliorare le prestazioni e la velocità di punta. Il cofano è dotato anche di due prese d’aria per l’ottimizzazione aerodinamica. Anche i cerchi della Nuova A110 R sono realizzati completamente in carbonio. Sono stati progettati con un triplice obiettivo: migliorare le prestazioni dell’auto grazie alla maggiore leggerezza, ottimizzare l’aerodinamica, ma anche il raffreddamento dei freni. Il lunotto posteriore, prodotto completamente in carbonio, è il pezzo forte del posteriore dell’auto. Sostituisce il cristallo posteriore e copre il vano motore, incorporando al centro la terza luce di stop. Alimentata da un motore turbo 4 cilindri 1,8 litri con trasmissione automatica a 7 rapporti a doppia frizione umida, la Nuova Alpine A110 R cela sotto il cofano la perfetta muscolatura per offrire le migliori prestazioni. La coppia massima di 340 Nm è disponibile a partire da 2.400 giriminuto, mentre la potenza massima di 300 cv è raggiunta al regime di 6.300 giriminuto. Con la funzione di partenza automatica Launch Control, questa nuova auto sportiva raggiunge i 100 kmh in soli 3,9 secondi.

L’altezza libera dal suolo è ribassata di 10 mm rispetto all’A110 S. La Nuova Alpine A110 R è dotata di serie di pneumatici semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 da 215/40 R18 all’anteriore e 245/40 R18 al posteriore, che offrono maggior stabilità e più controllo in curva. Risultato: un guadagno di 0,5 secondi al chilometro in pista. L’impianto frenante ad alte prestazioni Brembo della Nuova A110 R è composto da dischi bi-materiale, con un diametro di 320 mm all’anteriore e al posteriore. Per soddisfare le performance richieste in termini di velocità e comportamento su pista, gli ingegneri hanno lavorato su un esclusivo sistema di raffreddamento dei freni. Sono quattro i componenti specifici che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo. Le prese d’aria presenti su entrambi i lati dei bracci superiori dell’avantreno e i condotti fissati alla carenatura, sotto il veicolo, servono per dirigere meglio il flusso d’aria verso i dischi dei freni per raffreddarli. Grazie a questi componenti, l’efficienza/ resistenza del sistema di raffreddamento dei freni è stata migliorata di oltre il 20%.

La Nuova Alpine A110 R si distingue per l’efficienza energetica. Di gran lunga l’auto più leggera della sua categoria, dotata di un’aerodinamica che abbina scarsa resistenza e considerevole carico dinamico, questa nuova auto sportiva offre, in tutte le condizioni di guida, la massima efficienza energetica, che si traduce in un livello di CO2 incredibilmente basso (1/3 meno della concorrenza) e in consumi ridotti.

Il prezzo di’Alpine A110 R parte da 107.000 euro IVA inclusa.