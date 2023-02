Nuova Mercedes Classe E, sale a bordo la tecnologia 5G

Chi sceglie Nuova Classe E, scoprirà una nuova esperienza di intrattenimento coinvolgente e immersiva.

Musica, giochi e contenuti in streaming diventano fruibili in auto con quasi tutti i sensi. Grazie alle innovazioni digitali dell'abitacolo, Classe E si rivela ancora più intelligente, raggiungendo nuove dimensioni di personalizzazione e interazione. Allo stesso tempo, la sua architettura elettronica basata più sul software che sull'hardware crea le basi per aggiornare i sistemi dell'abitacolo in una prospettiva più individuale.

Le funzioni di calcolo di domini che finora erano separati, ora sono affidate a un unico processore. Gli schermi e il sistema di Infotainment MBUX condividono così un nuovo computer centrale particolarmente potente. Questo tipo di collegamento in rete aumenta la potenza, a vantaggio di una trasmissione dei flussi di dati più veloce.

Per Nuova Classe E sarà disponibile un Entertainment Package (MBUX Entertainment Plus), comprensivo 1di Servizi Mercedes me connect e di un pacchetto dati di un fornitore terzo. 2A seconda del mercato, come tecnologia di trasmissione viene utilizzato un modulo di comunicazione 5G. 3Con lo standard di telefonia mobile 5G sono possibili velocità di trasferimento dati notevolmente più elevate rispetto ai moduli LTE/UMTS.

Il lancio di Classe E inizia con la Berlina. I primi modelli della Serie 214 saranno disponibili presso i concessionari europei nell'estate del 2023. Negli USA, il lancio seguirà nell'autunno 2023.

La musica diventa visiva: la visualizzazione del suono Grazie alla nuova illuminazione di atmosfera attiva con visualizzazione del suono, la musica a bordo di Nuova Classe E diventa un'esperienza “trisensoriale”. Brani musicali, così come il sonoro di film e app, si possono

ascoltare (a richiesta con tecnologia Dolby Atmos®), sentire (attraverso i convertitori di segnali elettrici del Surround Sound System Burmester® 4D) e ora anche “vedere”. La visualizzazione si avvale della banda luminosa dell'illuminazione di atmosfera attiva (a richiesta), realizzata per la prima volta a bordo di Classe E come fascia continua. Veloci sequenze di cicli, per esempio, possono generare rapidi cambi di luce, mentre ritmi più “fluidi” possono creare giochi di luce più morbidi. L'esperienza di intrattenimento per chi siede sul lato passeggero è coinvolgente. Sul display dedicato, disponibile a richiesta, chi siede da questo lato può guardare contenuti dinamici come programmi TV o video in streaming senza interruzioni1, anche se chi guida sta guardando nella sua direzione. Infatti il display è attivabile/disattivabile. La sua funzione di protezione dello sguardo evoluta, basata su telecamera, ne riduce la luminosità e limita il rischio di distrazioni per chi è alla guida.