Nuova Peugeot E-3008, entra in una nuova era elettrica

Peugeot E-3008, con un'autonomia fino a 700 km, tempo di ricarica di 30 minuti, abbinati a prestazioni di categoria, sarà commercializzato a partire da febbraio 2024.

La gamma si baserà su due livelli di allestimento, Allure e GT, con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice e tre propulsori elettrici (210 CV, 230 CV con una grande autonomia e 320 CV Dual Motor a 4 ruote motrici) e due propulsori ibridi. Thierry Lozano, direttore del Brand Paugeot Italia ha commentato: "Il lancio del Next-Level E-3008 è un passo importante nella radicale trasformazione di PEUGEOT in un marchio 100% elettrico, che stabilisce nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza. Con il suo design esterno, lo spettacolare PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per PEUGEOT, quella del marchio francese generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato". Nuovo PEUGEOT E-3008 sarà immediatamente riconoscibile per le sue linee da SUV, per la sua silhouette dinamica e aerodinamica, che le permette di coniugare eleganza, efficienza e abitabilità.

Il dinamismo delle linee feline di Nuovo PEUGEOT E-3008 deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (lunghezza: 4,54 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,64 m), che lo rendono uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli. Mentre l'iconica firma luminosa a tre artigli del marchio rimane saldamente al suo posto, il trattamento dei fari e della calandra è radicalmente nuovo. I proiettori ultracompatti sono alloggiati in una fascia sottile ed elegante che si trova sopra la griglia e avvolge l'intero frontale. Si tratta di un elemento di design distintivo che conferisce a Nuovo PEUGEOT E-3008 un aspetto particolarmente penetrante, affermandone la modernità e la personalità. I proiettori sono a LED su tutte le versioni.

PEUGEOT E-3008 GT è dotato di serie della nuova tecnologia Pixel LED di PEUGEOT, che adatta automaticamente il fascio luminoso dei fari alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada. La generosa sezione posteriore di Nuovo PEUGEOT E-3008 offre uno stile dinamico, sottolineato dall'emblematica firma luminosa a tre artigli - in 3D sulle versioni GT - pur mantenendo una buona abitabilità nella seconda fila e un volume del bagagliaio (520 litri, indipendentemente dalla motorizzazione) identico a quello del precedente 3008. PEUGEOT ha dotato Nuovo E-3008 di cerchi che contribuiscono sia allo stile moderno che alle prestazioni aerodinamiche. Le parti cromate sono state eliminate a favore di tocchi laccati su alcuni elementi: Meteor Grey sul fascione paracolpi anteriore e sul paraurti posteriore, Orbital Black sui gusci dei retrovisori e sulla linea di cintura inferiore della carrozzeria. Nuovo PEUGEOT E-3008 è disponibile in una gamma di sei colori: l'Obsession Blue passa dal blu al verde a seconda della luce e della forma della carrozzeria, esprimendo con eleganza l'ingresso di PEUGEOT E-3008 in una nuova era. Il nuovissimo Ingaro Blue, con i suoi sottili riflessi, sottolinea perfettamente le linee moderne di Nuovo PEUGEOT E-3008. Gli altri colori disponibili sono Bianco Okenite, Nero Perla, Grigio Artense e Grigio Titanio.

Nuovo PEUGEOT E-3008 è disponibile di serie in versione bicolore con tetto nero lucido sulla versione GT. Oltre che dallo spettacolare schermo panoramico flottante da 21 pollici del nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit, la forte attrattiva e il carattere tecnologico dell’abitacolo sono esaltati dall’illuminazione ambientale a LED personalizzabile in 8 colori diversi. Quest’illuminazione si riflette su un’elegante decorazione in vero alluminio che si estende su tutta la lunghezza della plancia e si prolunga generosamente sui pannelli delle porte. La presenza dell’alluminio e della luce nonché del tessuto mélange crea un’armonia unica di materiali premium di alta qualità. La promessa di innovazione e di eleganza che PEUGEOT E-3008 fa all’esterno è mantenuta anche all’interno. Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit porta il piacere di guida a un livello superiore. Uno schermo panoramico HD curvo da 21 pollici che fluttua e raggruppa l’head-up display e lo schermo touch centrale.

Le equipe di PEUGEOT hanno deciso di riunire due dei tre elementi fondamentali dell'i-Cockpit: l'head-up display e il grande schermo touch centrale. Questi sono ora integrati in uno schermo panoramico curvo composto da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall'estremità sinistra della plancia fino alla console centrale. Questo schermo panoramico sembra davvero galleggiare sopra la plancia. L'effetto “galleggiante” è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a LED la cui sorgente si trova sotto lo schermo. Posizionato in modo da garantire un'ergonomia ottimale, lo schermo panoramico da 21 pollici è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo perfettamente accessibile al passeggero. Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit inaugura, dietro il volante compatto, due nuovi devioluci, sottili ed eleganti, e presenta anche le leve per la frenata rigenerativa. Il volante di dimensioni ridotte, da sempre elemento fondamentale del PEUGEOT i-Cockpit, è stato ampiamente rielaborato per offrire una sensazione di guida e un comfort ancora maggiori. Ha quindi mantenuto la sua compattezza, ma presenta un design più moderno: il cuscino centrale ridisegnato è più piccolo e “isolato” dalle razze del volante, per conferire un effetto flottante simile a quello dello schermo panoramico della plancia. I comandi situati sul nuovo volante compatto sono nuovi, per un’ergonomia ottimale dell’utente: hanno la caratteristica di rilevare automaticamente le dita del conducente, ma di eseguire il comando solo quando vengono premuti, per evitare attivazioni non volute. Il nuovo volante compatto è riscaldato di serie su PEUGEOT E-3008 GT.

L'abitacolo di Nuovo PEUGEOT E-3008 propone ai passeggeri un'esperienza rilassante, in uno spazio ampio e luminoso. I nuovi sedili anteriori - una combinazione di TEP e tessuto su Allure e TEP e Alcantara su GT - offrono un comfort eccezionale. I sedili sono caratterizzati da un invitante design sagomato e da una schiuma ad alta densità. I sedili anteriorI di Nuovo PEUGEOT E-3008 hanno ottenuto la certificazione AGR (Aktion für Gesunder Rücken) conferito da un’associazione tedesca indipendente di medici e terapeuti che si occupa della prevenzione del mal di schiena. Per garantire una buona qualità dell’aria all'interno dell'abitacolo, Nuovo PEUGEOT E-3008 è dotato del sistema AQS (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell'aria che entra nell'abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente la funzione di riciclo dell'aria. Con un volume utile di 520 litri sotto il ripiano posteriore, il bagagliaio di Nuovo E-3008 è altrettanto spazioso di quello del suo predecessore.

Il conducente può scegliere tra quattro modalità di guida selezionabili tramite un comando situato sulla console centrale, per adattare le prestazioni di PEUGEOT E-3008 ai suoi desideri e/o alle condizioni del traffico: Normal, Eco, Sport e 4WD. Compatto e dotato del miglior raggio di sterzata (10,6 m) tra i SUV 100% elettrici della sua categoria, Nuovo PEUGEOT E-3008 è particolarmente a suo agio nel traffico cittadino. Per facilitare le manovre, è provvisto di serie di una telecamera posteriore che offre al conducente due angolazioni: vista posteriore o vista dall'alto. Questa telecamera è dotata di un ugello di pulizia per mantenere un'immagine perfetta in tutte le condizioni. PEUGEOT compie un ulteriore passo avanti verso la guida semi-autonoma con il sistema Drive Assist Plus, disponibile su Nuovo E-3008. Il sistema assiste il conducente utilizzando tutti i sensori dell'auto e le informazioni del sistema di navigazione connesso. Progettato sin dall’inizio come modello elettrico, Nuovo PEUGEOT E-3008 dispone di una gamma di 3 motorizzazioni a zero emissioni che soddisfano tutte le esigenze dei clienti:

Autonomia di 525 km, 2 ruote motrici, 210 CV/157 kW, Dual Motor con un’autonomia di 525 km, 4 ruote motrici, 320 CV/240 kW, Autonomia estesa di 700 KM, 2 ruote motrici, 230 CV/170 kW. Questa nuova generazione di motori sincroni a magneti permanenti offre maggiore potenza e maggiore efficienza. Le versioni a 2 ruote motrici erogano 157 kW (343 Nm) o 170 kW (343 Nm). La versione a 2 motori e 4 ruote motrici eroga un totale di 240 kW (157 kW anteriori e 83 kW posteriori). Il motore anteriore eroga una coppia di 343 Nm e quello posteriore di 166 Nm. La batteria è garantita per 8 anni (o 160.000 km) al 70% della sua capacità di carica. La gamma è completata da due motori elettrificati (ibrido e ibrido plug-in) che saranno disponibili a seconda del mercato. Ci sarà anche un motore specifico per i mercati internazionali.