Nuovo Nissan Qashqai: tecnologia e prestazioni

Nissan è stata in grado di ideare un design del tutto rivisto per il nuovo Qashqai, grazie all'utilizzo della piattaforma telaistica sviluppata in collaborazione con Renault e Mitsubishi. L'adozione del telaio CMS-C ha permesso a Nissan di dotare Qashqai 2021 di un frontale elegante ed aggressivo, sottolineato dall'utilizzo di fari a LED di recente concezione, sottili e appuntiti. I LED e la loro configurazione a boomerang riescono a snellire e alleggerire le forme del nuovo Qashqai, colpendo gli appassionati del marchio con uno stile innovativo, ma riconoscibile. Le fiancate e il posteriore sono state studiate per essere una continuazione del design frontale, è infatti possibile notare dettagli che sottolineano le forme del telaio con linee spezzate e spigolose, in grado di snellire una vettura caratterizzata da importanti dimensioni.

Il retro vettura, come l'anteriore, mette in mostra geometrie ben definite e sagomate, le quali sono sottolineate dall'utilizzo di fari a LED appuntiti e aggressivi. Nissan Qashqai 2021 è caratterizzato da un'ampiezza di 4425 mm che rende questa vettura più lunga di 35 mm rispetto ai modelli passati. Anche in termini di larghezza, Qashqai ha subito un incremento di 20 mm rispetto al precedente modello, arrivando così alle importanti dimensioni di 2666 mm. La terza generazione di Nissan Qashqai si dimostra essere a primo impatto una vettura capace di unire eleganza, tecnologie e prestazione rendendola una delle macchine più richieste del prossimo anno. Per avere la certezza di mettere per primi le mani su questa vettura di nuova generazione, Nissan dà la possibilità di prenotare la Premiere Edition (versione di lancio a edizione limitata) seguendo tre semplici passaggi, rilasciando un deposito di 500 € e prendendo contatto con il proprio concessionario di fiducia per completare l'ordine.



Interni e tecnologia all'avanguardia

Il nuovo arrivato in casa Nissan si presenta al pubblico come una punta di diamante del mercato automobilistico, il cui scopo è quello di unire come non mai tecnologia, eleganza e qualità costruttiva. Nissan ha presentato il crossover Qashqai come una vettura capace di creare un taglio con il passato ed in grado di catapultare la propria clientela in un futuro ricco di innovazione e funzioni atte a semplificare e alleggerire le fatiche della guida. Gli interni della vettura hanno immediatamente colpito per la qualità e le soluzioni tecniche adottate. La plancia principale è ora ricca di schermi e display che danno la possibilità al conducente di ottenere ogni informazione di suo interesse in completa comodità, senza necessità di distogliere lo sguardo dalla strada. La vettura è dotata di uno schermo da 12,3 pollici dietro il volante, uno da 9 pollici centrale e un altro di nuova generazione da 10,8 pollici, proiettato direttamente sul parabrezza. Questo insieme di tecnologie è la dimostrazione lampante dell'estremo impegno profuso dall'azienda nipponica nella realizzazione di una vettura all'avanguardia nei servizi e nelle funzionalità offerte al cliente.



Assistenza alla guida e connettività

Nissan ha svolto un lavoro straordinario nel trasformare la propria vettura di punta in un vero e proprio prolungamento dei moderni smartphone, è infatti possibile collegarsi in pochi e semplici passaggi ai servizi Apple CarPlay e Android Auto per mettere in connessione il nuovo crossover Nissan con i telefoni iOS o Android.

L'obiettivo principale di Nissan è stato quello di realizzare una vettura che sapesse interagire con le tecnologie utilizzate durante la vita di tutti i giorni, per questo motivo gli interni sono anche caratterizzati dalla presenza di numerose prese di ricarica o piastre wireless per interfacciarsi facilmente con i principali dispositivi elettronici. L'impegno di Nissan non si è concentrato solamente nella progettazione di una vettura ricca di soluzioni in grado di semplificare e alleggerire il viaggio dell'automobilista, ma anche nell'adozione di numerose tecnologie atte ad aumentare la sicurezza del guidatore. Il nuovo Nissan Qashqai 2021 è dotato delle tecnologie di guida avanzata Nissan Intelligent Mobility, grazie al quale l'automobilista avrà a disposizione sistemi come ProPILOT cruise control, telecamere a 360° per il controllo stradale, sensori di corsia e riconoscimento della segnaletica stradale. Questo insieme di sofisticate soluzioni tecniche rende il nuovo Nissan Qashqai una delle vetture più sicure e rilassanti da guidare, anche durante lunghi viaggi o situazioni di traffico intenso.



Motorizzazione ibrida e nuove tecnologie

Nissan è riuscita a presentare il nuovo Qashqai 2021 con due motorizzazioni di alto livello, in grado di vantare l'adozione delle ultime tecnologie nell'ambito della riduzione delle emissioni. La vettura, al momento della sua uscita, adotterà il motore Mild Hybrid, dotato di un sistema di combustione ibrida-benzina in grado di generare una potenza tra 140 e 158 cavalli, questo powertrain a combustione interna è collegato ad una batteria da 12 V capace di incrementare la coppia all'occorrenza, riducendo consumi e emissioni. La nuova batteria progettata da Nissan si ricarica in fase di frenata, per poi rilasciare l'energia sotto forma di coppia aggiuntiva per una durata di 20 secondi, grazie a questa sofisticata soluzione tecnica è possibile aumentare la spinta durante le fasi di ripartenza. La motorizzazione ibrida di cui è dotato il nuovo Nissan Qashqai, viene collegata ad un cambio di ultima generazione capace di rendere l'erogazione della spinta delicata e facile da controllare, anche per il guidatore meno esperto. La configurazione Mild Hybrid garantisce consumi di circa 6,5 l per 100 chilometri. Oltre alla precedente motorizzazione, nel 2022 verrà messa in vendita anche una nuova motorizzazione ibrida denominata e-Power.

Gamma: ampia e differenziata



Nissan ha lavorato duramente per permettere alla propria clientela di scegliere tra una vasta gamma di modelli, capaci di adattarsi a esigenze tecniche ed economiche di ogni genere. Il nuovo crossover Nissan è stato presentato in quattro configurazioni, in grado di differenziarsi per prezzo e ricchezza dell'allestimento: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna e Tekna+.