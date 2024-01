Stellantis con la piattaforma BEV STLA Large che offre un’autonomia di 800 KM

Stellantis ha annunciato il lancio della piattaforma STLA Large, una nuova piattaforma altamente flessibile per veicoli elettrici a batteria (BEV) nei segmenti D ed E, destinata ai mercati globali.

La piattaforma offre caratteristiche all'avanguardia, come elevata capacità di energia, efficienza di ricarica, prestazioni di guida dinamica e capacità fuoristrada (Trail Rated). I veicoli full-size basati su questa piattaforma saranno inizialmente introdotti nel mercato nordamericano attraverso i marchi Dodge e Jeep®, seguiti da Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Nel periodo 2024-2026, Stellantis prevede di lanciare otto modelli basati su questa piattaforma, rispondendo alla crescente domanda dei clienti nei principali mercati globali

Stellantis ha sviluppato la piattaforma STLA Large, caratterizzata da una notevole flessibilità tecnologica, che consente la produzione di una vasta gamma di veicoli, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e soddisfazione dei clienti. La piattaforma si basa su componenti di base e processi di produzione efficienti in termini di costi, replicabili in diverse strutture di montaggio. La versatilità della piattaforma permetterà di realizzare una varietà di veicoli, inclusi berline, crossover e SUV, offrendo ai clienti i benefici della propulsione elettrica, come risposta istantanea della coppia e zero emissioni.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha espresso ambizioni elevate per le piattaforme STLA, sottolineando la necessità di soddisfare le esigenze attuali dei clienti. L'obiettivo è creare una famiglia di veicoli basati su componenti flessibili, capaci di coprire diversi tipi di veicoli e propulsioni, superando le prestazioni dei prodotti attuali. La flessibilità e l'agilità della piattaforma sono considerate i tratti distintivi che guideranno il successo di Stellantis nella transizione verso l'elettrificazione in Nord America. Ulteriori dettagli sui prodotti specifici di ciascun marchio saranno comunicati nel corso dell'anno.