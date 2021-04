25 aprile, Marisa Rodano, partigiana: "Della liberazione ricordo la fine dell'Italia divisa"

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 "Io non ho vissuto il 25 aprile come giorno della liberazione, perchè Roma era stata liberata prima, però ricordo la gioia dell'Italia che, finalmente, non era più divisa", così la partigiana Marisa Rodano, deputata e prima donna vicepresidente della Camera. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev