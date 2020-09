4ward360 tratta con la nanotecnologia il frac di Toscanini restaurato da Sangalli

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2020 L’azienda 4ward360 ha restaurato e preservato diversi siti di importanza internazionale, e si è occupata, usando la nanotecnologia, dei tessuti per le creazioni di Federico Sangalli rendendo i suoi capi idrorepellenti, anti macchia e virus e batterio repellenti. La collezione di Sangalli è stata presentata come una piece teatrale nella Sala Verdi del Conservatorio, col quale Sangalli ha un legame particolare, perché ha restaurato il frac di Arturo Toscanini, che Riccardo Muti donò alla scuola di musica della città. «Anche il frac ha avuto, dopo il restauro in atelier, il trattamento di protezione nanotecnologica – conclude Sangalli . agenziavista.it