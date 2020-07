(Agenzia Vista) Milano, 22 luglio 2020 A Milano Flash Mob “Verità e giustizia per chico Forti” Lo zio “Spero torni presto libero” A Milano in piazza Castello si è svolta una manifestazione per chiedere “Verità e giustizia per Chico Forti” ex velista e produttore televisivo italiano in carcere in Florida da vent’anni con l’accusa di omicidio ed al centro di una intricata vicenda giudiziaria. Presente alla manifestazione anche lo zio Gianni Forti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev