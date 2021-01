(Agenzia Vista) Herat, 26 gennaio 2021 Afghanistan, Guerini in visita ad Herat per avvicendamento tra Brigata alpina "Julia" e "Folgore" Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato in visita a Herat in Afghanistan, per partecipare alla cerimonia di avvicendamento tra la Brigata alpina "Julia" e la "Folgore", nell'ambito del Train Advice Assist Command West (TAAC-W), il Comando NATO a guida italiana della missione in Afghanistan "Resolute Support". Esercito Italiano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev