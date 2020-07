(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 La presentazione del primo rapporto sul valore dell’agricoltura per l’economia e la società italiana post covid elaborato da Censis- Enpaia. Con Giuseppe De Rita, presidente del Censis, Giorgio Piazza, presidente di ENPAIA, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, e Francesco Maietta, area politiche sociali del Censis agenziavista.it