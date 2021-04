(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2021 “Stiamo al Governo e mettiamo in evidenza le nostre proposte, in modo garbato e senza fare esternazioni di nessun tipo. Non siamo al Governo per stare zitti” lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo sull’astensione della Lega nel Consiglio dei ministri sulle nuove misure per le riaperture. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev