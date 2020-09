(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2020 Autoscontri con banchi a rotelle, Toninelli: “Ennesima Fake news di Salvini, video è del 2017” Così l’On Danilo Toninelli (M5s) che ha commentata la “Fake news” rilanciata sui social dal leader della Lega Matto Salvini che vede dei ragazzi fare gli autoscontri con i banchi a rotelle forniti in molte scuole per garantire il giusto distanziamento, bachi che sono stati per mesi al centro di aspre polemiche tra Matteo Salvini e la Ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina. / Danilo Toninelli Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev