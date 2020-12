(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Azzolina: “Bisogna fare di tutto perché la scuola sia in presenza” “Tutti i giorni ci penso al fatto che in questo momento a voi si stanno vietando tante cose e so bene che non è bello per la vostra crescita e so bene anche che in qualche modo ne soffrite. Ne sono consapevole. Ed è per questo che, non a caso, più e più volte ho ribadito che la scuola, pur considerando l’epidemia – perché non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo tanti morti al giorno – bisogna fare di tutto perché la scuola sia in presenza”. Così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rispondendo alla domanda di uno studente durante l’evento online “Il digitale a scuola: il futuro oltre l’emergenza” organizzato dall’Associazione Italian Digital Revolution. / Facebook Italian Digital Revolution - AIDR Durata: 00_53 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev