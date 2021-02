(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Bianchi (WWF): “Draghi ci ha garantito che ci sarà un ministero per la conversione ecologica” 2“Il Presidente ci ha garantito che ci sarà un ministero per la conversione ecologica e questo ci rassicura perché rafforza l’attuale ministero dell’ambiente, mantiene le competenze ma lo eleva rispetto alla trasversalità di azione e di garanzia necessaria per gli altri asset che verranno sviluppati con questi fondi”. Queste le parole della Presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, intervistata in Piazza Montecitorio dopo le consultazioni col Presidente incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev