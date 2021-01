(Agenzia Vista) Usa, 21 gennaio 2021 20-01-21 Biden firma i suoi primi decreti nello Studio Ovale, priorità Covid, clima e immigrazione Il presidente Usa Joe Biden ha firmato i primi ordini esecutivi per il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima e per l'obbligo della mascherina in tutti gli edifici federali. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev